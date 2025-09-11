الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
الدولار يستقر وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية وقرارات بنوك مركزية

11 - سبتمبر - 2025 7:35 صباحًا
مليارات الدولارات

مليارات الدولارات

استقر الدولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد انخفاض غير متوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ويترقب المتداولون أيضا بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

وزاد مؤشر الدولار إلى 97.822 ليواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي بعد أن انخفض مؤشر أسعار المنتجين 0.1 بالمئة خلال أغسطس آب، حسبما أعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل أمس الأربعاء.

وجاء هذا الانخفاض بعد قفزة بنسبة 0.7 بالمئة في يوليو تموز، والتي جرى تعديلها بالخفض أيضا.

وتجري التداولات على أساس توقعات بأن قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض الفائدة هو أمر مؤكد، وأن السؤال المتبقي هو حجم الخفض. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي يتوقع المتداولون بنسبة ثمانية في المئة أن يخفض المركزي الأمريكي الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه خلال الشهر الجاري في حين تشير التوقعات إلى أن الخفض بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل هو أمر مفروغ منه.

واستقر الدولار مقابل الين عند 147.41 ين، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار الجملة باليابان 2.7 بالمئة في أغسطس آب على أساس سنوي متسارعة عن الشهر السابق، مما يعني استمرار الضغوط التضخمية في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع اليورو إلى 1.1698 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وسجل الدولار الأسترالي 0.66165 دولار مرتفعا 0.04 بالمئة في التعاملات المبكرة بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني أمس الأربعاء.

