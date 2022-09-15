الخميس 19 صفر 1444 ﻫ - 15 سبتمبر 2022 |
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الدولار يستقر وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي

منذ 3 دقائق
الدولار

الدولار

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استقر الدولار، الخميس بالقرب من المستويات المرتفعة التي سجلها مؤخرا، مدعوما بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيواصل تشديد السياسة النقدية بقوة في مسعاه لكبح جماح التضخم، بينما تعثر الين بعد ارتفاع حاد في اليوم السابق.

وصعد الدولار بنسبة 0.28 بالمئة مقابل الين عند 143.58، بعدما انخفض بنسبة واحد بالمئة الأربعاء على خلفية أنباء أفادت بأن بنك اليابان قد أجرى مراجعة لأسعار الصرف مع البنوك، وهو ما يعني استعدادا محتملا لشراء الين.

وعاد اليورو للهبوط مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0.15 بالمئة إلى 0.99635 دولار، وهو مستوى ليس ببعيد عن أدنى مستوى له في 20 عاما عند 0.9864 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.

كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1.15115 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات من بينها اليورو، عند 109.84، محافظا على مكاسب بنسبة 1.5 بالمئة منذ الثلاثاء، عندما أظهرت بيانات أمريكية ارتفاع التضخم بأكثر مما كان متوقعا. ودفع هذا الأسواق إلى الاستعداد لرفع متوقع من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي للفائدة، إذ لم يعد أمامه خيارات سوى المضي في رفع كبير آخر في اجتماع تحديد‭‭ ‬‬أسعارها الأسبوع المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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