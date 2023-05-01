الدولار يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين قبل اجتماع المركزي الأمريكي

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مقابل سلة من العملات (الاثنين 1-5-2023) قبل الرفع المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وبعد أن أظهرت بيانات تعافي قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في أبريل نيسان من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

وسيركز المستثمرون على ما إذا كان المركزي الأمريكي سيشير إلى وقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة بعد مايو أيار أم أنه سيقرر زيادة أخرى في يونيو حزيران أو بعد اجتماعه على مدى يومين الذي يختتمه يوم الأربعاء المقبل.

وقال مارك تشاندلر كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس في نيويورك “يقول الكثيرون إن المركزي الأمريكي سيشير إلى أنه سيتوقف مؤقتا غير أنني لا أعتقد يمكنه ذلك… يريد المركزي الإبقاء على بعض الخيارات والمرونة”.

وارتفع الدولار بعد أن قال معهد إدارة التوريدات اليوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الأمريكي ارتفع إلى 47.1 الشهر الماضي من 46.3 في مارس آذار والتي كانت القراءة الأدنى منذ مايو أيار 2020.

وستكون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تظهر زيادة الوظائف 180 ألف وظيفة في أبريل نيسان.

وصعد مؤشر الدولار في أحدث تعاملات اليوم 0.41 بالمئة إلى 102.13 بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 19 أبريل نيسان عند 102.19.

وانخفض اليورو 0.43 بالمئة إلى 1.0970 دولار.

كما ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية في أحدث تعاملات 0.84 بالمئة إلى 137.46 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من مارس آذار.

وصعد الدولار الأسترالي 0.20 بالمئة إلى 0.6630 دولار مرتفعا من أدنى مستوى سجله في سبعة أسابيع عند 0.6573 دولار يوم الجمعة.