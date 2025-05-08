الدولار يصعد بعد إعلان اتفاق تجاري بين أمريكا وبريطانيا

صعد الدولار أمام الين والفرنك السويسري اليوم الخميس مع تراجع مخاوف السوق وسط أنباء عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما بدد الجنيه الإسترليني مكاسب حققها بعد خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم اتفاقا تجاريا يمثل “انفراجة” مع بريطانيا، إلا أنه قال إن التفاصيل “يجري تحديدها”.

وقال ستيف إنجلاندر رئيس أبحاث العشر عملات العالمية الأهم لدى بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك إن الاتفاق قد يمثل نموذجا لدول أخرى تتطلع إلى توقيع اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة.

وأضاف إنجلاندر “التوصل إلى اتفاق يبدو ناجحا سيكون إيجابيا من حيث تقليل المخاطر. أعتقد أن السوق ستنظر إلى ما تم الكشف عنه وتتساءل عن مدى إمكانية تطبيقه على دول أخرى، أو ما إذا كان سيشكل نموذجا لاتفاقات أخرى”.

وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية عقب إعلان ترامب وصعد في أحدث تعاملات 0.98 بالمئة إلى 145.185 ين. أما مقابل الفرنك السويسري، فقد ارتفع الدولار 0.48 بالمئة إلى 0.8275 فرنك.

وبدد الجنيه الإسترليني مكاسب سابقة وانخفض 0.09 بالمئة إلى 1.32775 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.41 بالمئة إلى 100.31 ويتجه لتسجيل مكاسب لثاني جلسة على التوالي.

وهبط اليورو 0.33 بالمئة إلى 1.1262 دولار.

وارتفع الدولار أيضا أمام عملتي السويد والنرويج بعد أن ثبّت البنكان المركزيان في البلدين أسعار الفائدة مثلما كان متوقعا.

وزادت الكرونة السويدية 0.41 بالمئة إلى 9.6984 للدولار، في حين ارتفعت الكرونة النرويجية 0.43 بالمئة إلى 10.3833 للدولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 4.69 بالمئة إلى 101312.68 دولار. وزادت عملة إيثريوم 14.47 بالمئة إلى 2058.62 دولار.