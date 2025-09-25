الجمعة 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

الدولار يصعد بعد بيانات اقتصادية أميركية

منذ 12 ثانية
الدولار.رويترز

صعد الدولار اليوم الخميس أمام عملات رئيسية، بما في ذلك اليورو والين، عقب بيانات اقتصادية أمريكية من المرجح أن تؤثر على مستقبل خفض أسعار الفائدة منجانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي صعد بنسبة معدلة بالرفع إلى 3.8 بالمئة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران، صعودا من 3.3 بالمئة المعلنة سابقا. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عدم تعديل النسبة.

وصعد الدولار 0.58 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 149.77 ين، ليرتفع إلى أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس آب.

وسجل اليورو أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل الدولار ليجري تداوله في أحدث تعاملات منخفضا 0.66 بالمئة إلى 1.1659 دولار.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.68 بالمئة إلى 98.50، ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين. وصعد الدولار بشكل طفيف منذ أن خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي كما كان متوقعا.

وعزز الدولار مكاسبه أمام الفرنك السويسري بعد أنباء الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية وفي ظل إبقاء البنك الوطني السويسري على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوى الصفر كما كان متوقعا.

وسجل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين أمام العملة السويسرية بصعوده 0.60 بالمئة إلى 0.8 فرنك سويسري.

 

 

