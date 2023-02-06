الدولار يصعد بعد بيانات وظائف أمريكية قوية

تماسك الدولار مقابل اليورو اليوم الاثنين مع توقع المتعاملين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الأساسي لأعلى من خمسة بالمئة على الأرجح وأن يبقيه عند هذا المستوى لكبح جماح التضخم، بعد بيانات كشفت أن سوق العمل لا تزال قوية.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن على نحو قياسي بلغ 18.85 مقابل الدولار بعد زلزال قوي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا، فضلا عن صعود الدولار الذي ضغط على عملات الأسواق الناشئة.

ورفع المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين عند 103.25 ولم يبتعد عن هذا المستوى بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش وزاد 0.1 بالمئة إلى 103.23.

وصعد المؤشر 1.1 بالمئة يوم الجمعة.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة ولامس أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1.0769 دولار. وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر يوم الخميس.

وانخفض الين الياباني 0.5 بالمئة إلى 131.90 مقابل الدولار ولامس أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 132.60 ين مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة.