الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يصعد بعد بيانات وظائف أمريكية قوية

منذ 5 دقائق
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

تماسك الدولار مقابل اليورو اليوم الاثنين مع توقع المتعاملين أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سعر الفائدة الأساسي لأعلى من خمسة بالمئة على الأرجح وأن يبقيه عند هذا المستوى لكبح جماح التضخم، بعد بيانات كشفت أن سوق العمل لا تزال قوية.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن على نحو قياسي بلغ 18.85 مقابل الدولار بعد زلزال قوي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا، فضلا عن صعود الدولار الذي ضغط على عملات الأسواق الناشئة.

ورفع المركزي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين عند 103.25 ولم يبتعد عن هذا المستوى بحلول الساعة 0926 بتوقيت جرينتش وزاد 0.1 بالمئة إلى 103.23.

وصعد المؤشر 1.1 بالمئة يوم الجمعة.

وتراجع اليورو 0.2 بالمئة ولامس أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 1.0769 دولار. وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر يوم الخميس.

وانخفض الين الياباني 0.5 بالمئة إلى 131.90 مقابل الدولار ولامس أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 132.60 ين مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

زلزال بقوة 7.9 يضرب تركيا وسوريا
زلزال تركيا - سوريا
تركيا.. توقف العمليات في ميناء جيهان وتضرر ميناء إسكندرون
زلزال مدمر يضرب تركيا
زلزال تركيا - سوريا
تركيا.. خطوط أنابيب النفط لم تتضرر من الزلزال والتدفق مستمر
الرئيس نجيب ميقاتي
ميقاتي: لن نتردد لحظة لنكون الى جانب اخوننا في هذه الاوقات الصعبة

الأكثر قراءة

فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
مؤشر قياس الزلازل
زلزال تركيا - سوريا
بالفيديو.. أولى مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا