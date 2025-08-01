الدولار يصعد بعد فرض ترامب لرسوم جمركية جديدة

يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية وحافظ على زخمه اليوم الجمعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معدلات رسوم جمركية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين.

أما الين فقد لامس أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار، ليواصل الانخفاض الذي شهده أمس الخميس بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التحركات المتعلقة بالتجارة، ارتفعت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري بعد أن حدد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية عند 39 بالمئة ارتفاعا من 31 بالمئة التي سبق أن أعلنها. وتراجع الدولار الكندي لأدنى مستوى في أكثر من شهرين بعد أن فرض ترامب على البلاد ضريبة 35 بالمئة بدلا من 25 بالمئة التي هدد بها في وقت سابق.

واستقر اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين تقريبا، إذ لا يزال متأثرا بما تعتبره الأسواق اتفاقية تجارية غير متوازنة مع واشنطن.

وحافظ الدولار الأمريكي على قوته على الرغم من مواصلة ترامب لهجماته على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الليلة الماضية. ووصف ترامب باول بأنه رئيس “سيئ” للبنك المركزي كما وصف قراره بتعيين باول في المنصب بأنه كان “خطأ”.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين والفرنك السويسري، إلى 100.10 خلال الليل متجاوزا مستوى المئة للمرة الأولى منذ 29 مايو أيار.

ووصل سعر صرف الين إلى 150.64 للدولار بعد أن انخفض إلى 150.89 للدولار في وقت مبكر من اليوم الجمعة وهو ما كان أضعف سعر له منذ 28 مارس آذار.

وحام اليورو حول 1.1420 دولار.

وتراجع الفرنك 0.26 بالمئة إلى 0.8120 للدولار.

وانخفض الدولار الكندي 0.12 بالمئة إلى أدنى مستوى له منذ 22 مايو أيار عند 1.3872 دولار كندي لكل دولار أمريكي.