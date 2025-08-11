الدولار يصعد مع اقتراب صدور تقرير التضخم في أمريكا

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، قبل يوم واحد من صدور تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يسهم في تحديد ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض تكاليف الاقتراض الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة إلى 98.52 بعد انخفاضه الأسبوع الماضي 0.4 بالمئة. وجرى تداول الدولار مقابل العملة اليابانية عند 148.085 ين، مرتفعا 0.2 بالمئة.

وكانت الأسواق اليابانية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة وطنية.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.16123 دولار، في حين هبط الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.34335 دولار.

وقال مايكل براون محلل السوق لدى شركة (بيبرستون) للسمسرة عبر الإنترنت في لندن “يجري تداول الدولار بارتفاع طفيف مقابل أقرانه على الرغم من أن التحركات متواضعة في طبيعتها بشكل عام”.

وكان الدولار تراجع الأسبوع الماضي مع تعديل المستثمرين توقعاتهم بشأن خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف والتصنيع في الولايات المتحدة.

ويمكن أن يؤدي تراجع التضخم إلى تعزيز الرهانات على خفض الفائدة الشهر المقبل، ولكن إذا ظهرت دلائل على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤجج ارتفاع الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى إبقاء الاحتياطي الاتحادي في حالة انتظار في الوقت الحالي.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع 0.3 بالمئة في يوليو تموز، مما يرفع المعدل السنوي إلى ثلاثة بالمئة.

وجرى تداول الدولار الأسترالي عند 0.6515 دولار بانخفاض 0.2 بالمئة قبيل قرار مرتقب من البنك المركزي غدا الثلاثاء والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 3.60 بالمئة بعد أن جاءت بيانات التضخم للربع الثاني دون التوقعات وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وشهدت أسواق العملات الرقمية ارتفاعات، وصعدت بتكوين 1.1 بالمئة إلى 119679 دولارا مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق المسجل في 14 يوليو تموز عند 123153.22 دولار، وذلك بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوم الخميس يسمح باستخدام العملات الرقمية في حسابات التقاعد الأمريكية.

وصعدت عملة إيثريوم 1.9 بالمئة إلى 4298.23 دولار، وهو أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2021.