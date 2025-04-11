الدولار يضعف مع اهتزاز ثقة المستثمرين!

انخفض الدولار اليوم الجمعة مقابل العملات الرئيسية بعد أن أدى التراشق بالرسوم الجمركية إلى زعزعة ثقة المستثمرين في العملة الأمريكية كملاذ آمن لتنخفض إلى أدنى مستوى في عقد مقابل الفرنك السويسري وأدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل اليورو.

وزادت الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125 بالمئة من 84 بالمئة اليوم الجمعة، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى ما مجموعه 145 بالمئة بعد أن أوقف مؤقتا أحدث زيادات للرسوم الجمركية على معظم الدول.

وعزز هذا موجة بيع عالمية في الأسهم. وتسير عائدات أذون الخزانة الأمريكية التي مدتها 10 سنوات نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية منذ عام 2001.

وفي وول ستريت، انخفضت المؤشرات ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز وناسداك، رغم أنها كانت في طريقها لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.

قال وين ثين، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق في براون براذرز هاريمان في نيويورك “ارتبط جزء من ضعف الدولار في الأسابيع القليلة الماضية بالمخاوف من حدوث ركود أو خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، لكن الأمر تجاوز ذلك نوعا ما”.

وأضاف ثين “الأمر يتعلق أكثر بفقدان الثقة والمصداقية في الدولار ومن ثم في عملية صنع السياسة الأمريكية. ونمطيا، من المفترض أن يرتفع الدولار كملاذ آمن، أثناء نوبات الابتعاد عن المخاطر، لكن الين والفرنك السويسري هما اللذان استفادا في الحقيقة من هذا وتعرض الدولار لضغط”.

وأظهرت بيانات اليوم الجمعة أن معنويات المستهلكين الأمريكيين تدهورت بشدة في أبريل نيسان وارتفعت توقعات التضخم في 12 شهرا إلى أعلى مستوى منذ عام 1981 وسط حالة من عدم الارتياح من تصاعد التوترات التجارية.

وانخفض الدولار 1.11 بالمئة ليصل إلى 0.814 فرنك سويسري مواصلا خسائره في الجلسة السابقة حين هبط إلى أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2015. ويسير الدولار نحو تحقيق أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022. وانخفض الدولار 0.66 بالمئة إلى 143.43 ين بعد أن سجل أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2024. ومن المقرر أن يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ فبراير شباط من هذا العام.

وارتفع الذهب متجاوزا مستوى 3200 دولار، ليسجل مستوى مرتفعا جديدا مدعوما جزئيا بضعف الدولار. وارتفعت عقود الذهب الفورية 1.99 بالمئة إلى 3236.91 دولار للأونصة (الأوقية).

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الجمعة إن البنك مستعد لاستخدام أدواته للحفاظ على الاستقرار المالي ولديه سجل حافل في ابتكار الأدوات عند الحاجة للتعامل مع الاضطرابات.

وارتفع اليورو 1.12 بالمئة ليصل إلى 1.136025 دولار بعدأن سجل أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2022 وهو في طريقه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل مارس آذار من هذا العام.