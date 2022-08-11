الدولار يهبط بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة

هبط الدولار الأمريكي الأربعاء عقب تقرير أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز أثار توقعات بدورة أقل تشديدا للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ولم تتغير أسعار المستهلكين الأمريكيين على أساس شهري في يوليو تموز بفعل هبوط حاد في تكلفة البنزين، وهو ما يقدم أول بادرة ملموسة تهدئ من روع الأمريكيين الذين عانوا من قفزات في التضخم على مدار الماضين المنصرمين.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 0.2 بالمئة في المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في أعقاب هبوط بحوالي 20 بالمئة في تكلفة البنزين.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة عملات، 1.025 بالمئة إلى 105.26 في أواخر جلسة التداول.

وتراجع الدولار 1.58 بالمئة إلى 132.97 ين بعد أن هبط لفترة وجيزة بما يصل إلى 2.3 في المئة أمام العملة اليابانية، وهو أكبر انخفاض منذ مارس آذار 2020 .

وصعد اليورو 0.83 بالمئة إلى 1.0297 دولار بينما ارتفع الجنيه الاسترليني 1.16 بالمئة إلى 1.2214 دولار، لتسجل العملتان كلتاهما أفضل أداء ليوم واحد منذ منتصف يونيو حزيران.

وقفز الدولار الاسترالي، الذي ينظر إليه على أنه مقياس للمخاطرة، 1.74 بالمئة إلى 0.7083 دولار أمريكي.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 2.1 بالمئة إلى 23 ألف و651 دولار.