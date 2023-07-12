الدولار يهبط قبيل بيانات التضخم الأميركية

تراجع الدولار مسجلًا أدنى مستوى في شهرين اليوم الأربعاء، مقابل العملات الرئيسية الأخرى قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا على خلفية التوقعات بأن بنك إنكلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة.

وقفز الين إلى أعلى مستوى متجاوزًا سعر 140 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر، وانخفض الدولار 0.7 % إلى أدنى مستوى في شهر واحد، وارتفع اليورو مسجلًا ذروة شهرين عند 1.10365 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى ذروة 15 شهرًا عند 1.2970 دولار، وارتفع الين في أحدث التعاملات بأكثر من 0.65 % مقتربًا من تسجيل جلسة خامسة من المكاسب في أطول سلسلة مكاسب منذ نحو 7 أشهر.

ومن ناحية أخرى ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.47 %، والدولار الأسترالي 0.52 %.