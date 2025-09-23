الدولار يواجه ضغوطا وسط تقييم تصريحات مسؤولين من المركزي الأمريكي

واجه الدولار ضغوطا متواصلة في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء وسط تحليل المتعاملين لتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

وتذبذب الدولار بين المكاسب والخسائر ليبقى في أحدث التداولات دون تغير يذكر بعد أن قطع أمس الاثنين سلسلة من المكاسب استمرت ثلاثة أيام، وسجل مؤشر الدولار 97.326 في أحدث التعاملات.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في سيدني “هناك نبرة تميل إلى التشديد النقدي بعض الشيء من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما يتطلب التفكير لبعض الوقت”.

ويعمل المستثمرون على تقييم تأثير السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حالة الاقتصاد العالمي وكذلك الآثار المترتبة على سياسة مجلس الاحتياطي قبل صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومقابل العملة اليابانية، استقر الدولار عند 147.775 ين، ليبقى متماسكا في نطاق التداول الذي يستقر فيه منذ بداية أغسطس آب. والأسواق اليابانية مغلقة اليوم الثلاثاء بسبب عطلة رسمية.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5848 دولار بعد أن قالت الحكومة إنها ستصدر إعلانا يتعلق بالبنك المركزي غدا الأربعاء في الواحدة ظهرا (01:00 بتوقيت غرينتش)، في وقت تنتظر فيه الأسواق تعيين محافظ جديد للبنك.

وسجل الذهب مستوى قياسيا جديدا بلغ 3759.02 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يقلص مكاسبه.

وواصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الارتفاع ليسجل 4.1467 بالمئة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند الإغلاق عند 4.145 بالمئة أمس الاثنين.

وكتب محللو بنك ويستباك في مذكرة بحثية “ارتفعت العوائد على سندات الخزانة بشكل طفيف وسط إشارة عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي إلى نهج أكثر حذرا في دورة خفض أسعار الفائدة والتأكيد على أنه لا تزال هناك مخاطر تضخم صعودية”.

وأضافوا “خفض المستثمرون توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في أكتوبر بعد هذه التصريحات”.

وسيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول عن التوقعات الاقتصادية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

واستقر اليورو عند 1.1798 دولار دون تغير يذكر خلال اليوم، مقلصا مكاسبه بعد أفضل أداء يومي له خلال أسبوع أمس الاثنين.

وتراجع الدولار 4.5 بالمئة مقابل البيزو الأرجنتيني بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن “جميع الخيارات” مطروحة على الطاولة لتحقيق الاستقرار في الأرجنتين، بما في ذلك خطوط المبادلة والمشتريات المباشرة للعملة.

وأضاف بيسنت أنه لن تُتخذ أي خطوات إلا بعد اجتماعه هو وترامب مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وهبطت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 88.62 للدولار اليوم الثلاثاء، تحت ضغط زيادة رسوم التأشيرة الأمريكية.

وسجل الدولار الأسترالي 0.6584 دولار، متراجعا 0.2 بالمئة بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين أمس الاثنين.

وتداول اليوان في الخارج دون تغيير عند 7.1162 للدولار مع شراء بعض البنوك الكبرى المملوكة للدولة للدولار فيما اعتبره المستثمرون محاولة لإبطاء وتيرة ارتفاع قيمة العملة الصينية.

وتذبذب الجنيه الإسترليني بين المكاسب والخسائر، واستقر في أحدث التداولات عند 1.35075 دولار.