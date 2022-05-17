الدولار يواصل التراجع لليوم الثالث على التوالي

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا لم يشهده منذ سنوات، لكن هذا الارتفاع لم يتواصل حيث تراجع الدولار لليوم الثالث على التوالي اليوم الثلاثاء إذ شجع التحسن الكبير في المعنويات المستثمرين على تقليص شراء العملة التي تعتبر ملاذا آمنا والتي سجلت أعلى مستوياتها في 20 عاما الأسبوع الماضي.

وساعدت تصريحات كلاس نوت محافظ البنك المركزي الهولندي اليورو على العودة للارتفاع فوق مستوى 1.05 دولار لأول مرة منذ يوم الخميس متجاهلا مخاوف من أن تكون العملة الموحدة في طريقها للتعادل في القيمة مع الدولار.

وقال نوت إن البنك المركزي الأوروبي ليس مقدما فقط على رفع الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو تموز بل أيضا مستعد لبحث رفع أكبر للفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المتوقع.

وبعد هذه التصريحات ارتفع اليورو مضاعفا مكاسبه إلى 0.8 بالمئة ليسجل 1.0527 دولار.

واستفاد الجنيه الاسترليني كذلك من تراجع الدولار ليرتفع إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو أيار.

ونزل مؤشر الدولار 0.62 إلى 103.52 .

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه خلال الأيام الماضية، ليقار ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة في فترة الجائحة في مارس آذار بمقدار 25 نقطة أساس مع سعيه لتشديد السياسة النقدية.