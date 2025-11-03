الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار يواصل الصعود مقتربًا من أعلى مستوى في 3 أشهر مع ترقب بيانات أمريكية حاسمة

منذ 11 دقيقة
الدولار. رويترز

الدولار. رويترز

A A A
طباعة المقال

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين إلى مستويات قريبة من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع لتقييم أداء الاقتصاد الأمريكي وما إذا كانت قد تؤثر على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية المتشددة.

واستقر الين الياباني قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، متأثرًا بفجوة أسعار الفائدة الكبيرة بين الولايات المتحدة واليابان، فيما ظلت حركة التداولات محدودة في آسيا بسبب عطلة في اليابان، ما أبقى العملات في نطاقات ضيقة قرب مستوياتها المتدنية مقابل الدولار القوي.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلًا 1.1527 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26% إلى 1.3136 دولار، قبيل قرار بنك إنجلترا المنتظر بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التوظيف ومؤشرات مديري المشتريات المنتظر صدورها هذا الأسبوع، في ظل توقعات بتأجيل نشر تقرير الوظائف غير الزراعية بسبب استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وقال رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إن نقص البيانات الحالية يُبقي الأسواق في حالة هدوء نسبي، مضيفًا أن أي مفاجآت في نتائج الاستطلاعات أو البيانات الخاصة قد تُغير هذا الهدوء.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، فيما ألمح رئيسه جيروم باول إلى أن هذا التخفيض قد يكون الأخير خلال العام الجاري، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الوضوح بشأن مسار الاقتصاد قبل اتخاذ خطوات إضافية.

وبعد هذا التصريح، قلّص المستثمرون رهاناتهم على خفض آخر للفائدة في ديسمبر، حيث تُظهر التوقعات الحالية احتمالًا يبلغ نحو 68% لاتخاذ هذا الإجراء.

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 99.82 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أغسطس، في حين تراجع الين 0.1% إلى 154.15 ين للدولار، واستقر قرب أدنى مستوياته أمام اليورو عند 177.68 ين لليورو.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
ترامب: الجيش الأمريكي ربما ينشر قوات في نيجيريا أو ينفذ ضربات جوية
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بلجيكا، 18 مارس/آذار 2025. رويترز
الاتحاد الأوروبي يدرس خفض هدفه المناخي لعام 2040
رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم
رئيسة المكسيك تتعهد بتحقيق العدالة بعد مقتل رئيس بلدية مناهض للجريمة

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎