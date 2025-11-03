الدولار يواصل الصعود مقتربًا من أعلى مستوى في 3 أشهر مع ترقب بيانات أمريكية حاسمة

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين إلى مستويات قريبة من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع لتقييم أداء الاقتصاد الأمريكي وما إذا كانت قد تؤثر على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية المتشددة.

واستقر الين الياباني قرب أدنى مستوى له في ثمانية أشهر ونصف، متأثرًا بفجوة أسعار الفائدة الكبيرة بين الولايات المتحدة واليابان، فيما ظلت حركة التداولات محدودة في آسيا بسبب عطلة في اليابان، ما أبقى العملات في نطاقات ضيقة قرب مستوياتها المتدنية مقابل الدولار القوي.

وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مسجلًا 1.1527 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.26% إلى 1.3136 دولار، قبيل قرار بنك إنجلترا المنتظر بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.

ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات التوظيف ومؤشرات مديري المشتريات المنتظر صدورها هذا الأسبوع، في ظل توقعات بتأجيل نشر تقرير الوظائف غير الزراعية بسبب استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية.

وقال رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إن نقص البيانات الحالية يُبقي الأسواق في حالة هدوء نسبي، مضيفًا أن أي مفاجآت في نتائج الاستطلاعات أو البيانات الخاصة قد تُغير هذا الهدوء.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، فيما ألمح رئيسه جيروم باول إلى أن هذا التخفيض قد يكون الأخير خلال العام الجاري، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من الوضوح بشأن مسار الاقتصاد قبل اتخاذ خطوات إضافية.

وبعد هذا التصريح، قلّص المستثمرون رهاناتهم على خفض آخر للفائدة في ديسمبر، حيث تُظهر التوقعات الحالية احتمالًا يبلغ نحو 68% لاتخاذ هذا الإجراء.

وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 99.82 نقطة، مقتربًا من أعلى مستوى له منذ أغسطس، في حين تراجع الين 0.1% إلى 154.15 ين للدولار، واستقر قرب أدنى مستوياته أمام اليورو عند 177.68 ين لليورو.