"الدولية للهجرة" تعبّر عن قلق بالغ إزاء "تهجير سكان غزة قسرا" من رفح

أبدت المنظمة الدولية للهجرة، “قلقها العميق” إزاء “التهجير القسري” لسكان قطاع غزة من مدينة رفح جنوبي القطاع بموجب تحذير صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: “نشعر بقلق عميق من تعرض النازحين للتهجير القسري مجدداً بسبب تصاعد الأعمال العدائية في رفح بغزة”.

وأضافت: “لم يتبق لسكان غزة أي مكان آمن يلجؤون إليه”.

وشددت الوكالة على أن الوضع الإنساني وصل إلى “مستويات كارثية”.

وحذرت أن سكان غزة لا يستطيعون تحمل “تصعيد جديد يؤدي إلى مزيد من المعاناة والخسائر في الأرواح”.

وأضافت: “من المهم للغاية أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”، داعية إلى وصول المساعدات دون قيود.

وأعلنت إسرائيل صباح أمس الإثنين بدء عملية عسكرية في مدينة رفح زعمت أنها “محدودة النطاق”، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ”إخلاء” شرق المدينة قسرا والتوجه لمنطقة المواصي جنوب غرب القطاع.

وسبق أن دعت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة ومصر التي تقود الوساطة بين تل أبيب وحركة حماس بالتعاون مع قطر إلى تجنب أي هجوم على رفح المكتظة بالنازحين، إلا أن إسرائيل تصر على العملية بذريعة أن رفح “آخر معاقل حركة حماس”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

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