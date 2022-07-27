الدول الأكثر تضررًا بجدري القردة في العالم

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها العدد الإجمالي للإصابات بجدري القردة التي بلغت 18,095 حالة حول العالم.

وفي الإنفوغراف، إليكم ترتيب الدول الـ10 الأكثر تضررًا بعدد إصابات جدري القردة حول العالم

– أمريكا بـ 3،846 حالة

– إسبانيا بـ 3،125 حالة

– ألمانيا بـ 2،352 حالة

– بريطانيا بـ 2،208 حالة

– فرنسا بـ 1،567 حالة

– هولندا 818 حالة

– كندا 681 حالة

– البرازيل 592 حالة

– البرتغال 588 حالة

– إيطاليا 407 حالات

أما فيما يتعلق بالدول العربية، فقد تصدرّت دولة الإمارات القائمة بعدد إصابات بجدري القردة بلغ ـ16 حالة، وكانت قد أعلنت عن تسجيل 3 حالات جديدة الأحد بتاريخ 24 يوليو/ تموز الجاري.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية الأكثر تضررًا بعدد إصابات جدري القردة

– الإمارات ـ16 حالة

– لبنان 4 حالات

– السعودية حالتان

– قطر والمغرب حالة واحدة

وكانت منظمة الصحة، قد أعلنت السبت، أن تفشي مرض جدري القردة أصبح يمثّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.