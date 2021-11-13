السبت 8 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 13 نوفمبر 2021 |
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الدول الفقيرة تواجه أزمات متعددة مع الجائحة

منذ ساعة واحدة
مخاوف من ظهور أوبئة جديدة بخلاف كورونا

كورونا

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تطرقت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إلى أزمة اللقاحات المضادة لفيروس ”كورونا“، وقالت إنها تصل إلى الدول الفقيرة، ولكنها لا تصل إلى مواطني تلك الدول.

وأضافت الصحيفة أنه ”في ظل المعلومات المضللة، ونقص إمكانات التبريد للحفاظ على فعالية اللقاحات، إضافة إلى أن تراجع معدلات الإصابة يساهم بهبوط نسبة الراغبين في الحصول على اللقاح، فإن اللقاحات متوافرة إلى حد كبير، ولكن نسب التطعيم ليست كما هو مأمول“.

وأشارت إلى أنه ”بعد شهور من النقص الحاد، فإن إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدأت في الارتفاع، ولكن العديد من الدول قالت إنها ستعاني من أجل إيصالها إلى المواطنين“.

وتابعت الصحيفة: ”تفتقد السلطات في تلك الدول للأموال كي تدعم حملات التوعية الشعبية، وتنشئ المزيد من المواقع المخصصة للتطعيم، إضافة إلى الثلاجات والمبردات الخاصة للحفاظ على اللقاحات، وأدت حملات التضليل، وتراجع معدلات الإصابة أيضاً إلى جعل الكثيرين في الدول الفقيرة يشعرون بالشكوك إزاء ضرورة تلقي اللقاحات“.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن 4.2% فقط من المواطنين في الدول منخفضة الدخل، تلقوا الجرعة الأولى، وفي جميع أنحاء أفريقيا، تم تلقيح 6.3% فقط بشكل كامل، وفقًا للأرقام الصادرة من مشروع Our World in Data، وهو مشروع مقره جامعة أوكسفورد.

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