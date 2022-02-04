الدول تزيل القيود المتعلقة بكورونا... السويد آخر المنضمّين

أعلنت السويد عزمَها إزالة القيود المتعلقة باحتواء فيروس كورونا، لتنضم إلى عدد من الدول الأوروبية كسويسرا وفنلندا والدنمارك. ومن المتوقع ان تنفذ ازالة القيود بدءا من الاسبوع المقبل.

وكانت فرنسا قد قررت الغاء ارتداء الكمامات في الاماكن العامة واتخذت بريطانيا الاجراء ذاته.

وتأتي هذه القرارات وسط تسجيل عدد غير مسبوق من الاصابات في القارة يوميا الا انه يبدو ان التعايش مع الوباء هو المسار الذي ستبدأ دول العالم اتخاذه بعد اكثر من سنتين على انتشار الوباء ما ادى الى فرض قيود واغلاقات أرهقت اقتصادات الدول ورفعت نسب البطالة.

في سياق متصل، زفت الصحة العالمية خبرا سارا امس بشأن مستقبل الجائحة في القارة الاوروبية وقالت ان اوروبا على موعد مع هدنة طويلة بعد اصابة نسبة كبيرة من السكان وارتفاع نسبة الملقحين بين الاوروبيين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن بعد عامين من تفشي كوفيد-19، قد تدخل أوروبا قريبًا في “فترة هدوء طويلة” بسبب معدّلات التلقيح المرتفعة وانتشار المتحوّر أوميكرون الأقل خطورة واقتراب انتهاء فصل الشتاء.

وقال مدير الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه للصحفيين: “هذا السياق الذي لم نشهده من قبل خلال هذه الجائحة، يجعلنا أمام إمكانية أن تكون هناك فترة هدوء طويلة”.

وأضاف “يجب أن يُنظر إلى فترة الحماية الأعلى هذه على أنها هدنة قد تجلب لنا سلامًا دائمًا”.

وقال ماركو كافاليري مسؤول استراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية التي تتخذ مقرا لها في أمستردام، “لا أحد يعرف بالضبط متى سنبلغ نهاية النفق، لكننا سنصل إليها”.

وأضاف كافاليري في مؤتمر صحافي “مع زيادة المناعة لدى السكان – وانتشار أوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم – سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن”.

لكنه شدد على أنه “يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة”.