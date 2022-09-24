الدوما الروسي يبحث ضم المناطق المحتلة من أوكرانيا

أفادت وكالة أنباء تاس، السبت، نقلا عن مصدر لم تسمه، بأن مجلس مجلس النواب الروسي (الدوما) ربما يجري مداولات في 29 سبتمبر أيلول حول مشروعات قوانين لدمج الأجزاء التي تحتلها روسيا من أوكرانيا.

وبدأت الجمعة، استفتاءات الانضمام لموسكو في 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية والموالية لها، ما أثار تنديدات من كييف والدول الغربية التي وصفت الاستفتاءات بأنها صورية وتعهدت بعدم الاعتراف بنتائجها.

وستستمر الاستفتاءات لغاية يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، في مناطق: لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا.

يتفق مراقبون وخبراء على أن هذه الاستفتاءات تشكل بداية مرحلة جديدة من الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير الماضي، لكنهم يختلفون حول ما إذا كانت هذه الخطوة تشكل تصعيدا للحرب أم تذليلا لها.

تنديد أوكراني وغربي

ونددت أوكرانيا والقوى الغربية بهذه الاستفتاءات، ووصفتها بأنها غير شرعية وأنها مقدمة لعملية ضم غير قانونية.

وقالت كييف إن الاستفتاءات مؤشر على خوف موسكو، وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -أمس الخميس- أن “أي قرار قد تتخذه القيادة الروسية لا يغير شيئا بالنسبة لأوكرانيا”.

وجاءت عبارات التنديد أيضا من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكذلك من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.

وقالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا -التي تقوم عادة بمهام مراقبة الانتخابات- إن النتائج لن يكون لها أثر قانوني، لأنها لا تتوافق مع القانون الأوكراني أو المعايير الدولية ولأن المناطق غير آمنة.

وفي أحدث ردود الفعل الغربية، قالت الحكومة السويسرية إن “الاستفتاءات في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا مخالفة للقانون الدولي”. وأفادت وكالة رويترز بأن الخارجية السويسرية استدعت السفير الروسي أمس الخميس.

في المقابل، تقول روسيا إن الاستفتاءات تمنح سكان تلك المناطق فرصة التعبير عن آرائهم، وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف في وقت سابق “منذ بداية العملية قلنا إن شعوب المناطق المعنية يجب أن تقرر مصيرها”.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت روسيا الأربعاء تعبئة جزئية لقوات الاحتياط لتعزيز خط الجبهة في أوكرانيا، وهي أول تعبئة روسية في وقت الحرب منذ الحرب العالمية الثانية.