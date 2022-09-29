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الدينار التونسي ينخفض إلى مستوى قياسي مقابل الدولار

منذ 38 دقيقة
الدينار التونسي

الدينار التونسي

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أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي (الخميس 29-9-2022) أن الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، مما يهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.

وزاد معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6 بالمئة في أغسطس آب، وهو أعلى مستوى منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقال البنك المركزي إنه تم تداول الدينار بسعر 3.309 دينار مقابل الدولار أمس الأربعاء، بانخفاض 17.5 بالمئة عن مستواه قبل عام.

كما يزيد انخفاض الدينار التونسي تكلفة خدمة الدين ويؤدي لاتساع عجز الميزانية.

وفي مايو أيار، جرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار لأول مرة، وسط ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

    المصدر :
  • رويترز

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