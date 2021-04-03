السعودية تؤكد وقوفها التام بجانب الأردن ومساندتها الكاملة لإجراءات حفظ الأمن

أكد الديوان الملكي السعودي في بيان له اليوم السبت على وقوفه التام بجانب الأردن ومساندته الكاملة لإجراءات حفظ الأمن المتخذة هناك.

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أنه “انطلاقاً مما يربط ​السعودية​ مع ​الأردن​ الشقيقة من روابط وثيقة راسخة قوامها الأخوة والعقيدة والمصير الواحد، وامتداداً لتاريخهما المشترك وأن أمنهما كل لا يتجزأ، فإن السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن، ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها، لكل ما يتخذه ​الملك عبدالله​ الثاني بن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما”.

وتابع الديوان، في بيان، “نسأل المولى أن يديم على المملكة الأردنية الهاشمية أمنها واستقرارها في ظل قيادة الملك عبدالله الثاني وولي عهده”.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في الأردن اللواء الركن يوسف ‏أحمد الحنيطي قد أكد على أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد ألا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.