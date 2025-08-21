الذهب دون تغير يذكر ترقباً لمؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ندوة جاكسون هول في وايومنغ، والتي تبدأ في وقت لاحق من اليوم.

بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3339.97 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3382.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المرجح أن يُلقي رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول الخطاب الرئيسي غدا الجمعة في ندوة جاكسون هول السنوية التي تعقد من 21 إلى 23 أغسطس آب. وسيتابع المستثمرون عن كثب كلمته لمعرفة ما إذا كان سيدعم التدابير الرامية إلى تعزيز سوق العمل أم سيركز على مخاطر التضخم.

وقال براين لان المدير الإداري لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة “نعتقد أن أسعار الذهب لن ترتفع بشكل كبير وستتماسك في الوقت الحالي. حتى إذا انخفضت أسعار الفائدة بشكل طفيف، فقد نشهد ارتفاعا طفيفا في أسعار الذهب… من الممكن أن يصل الذهب إلى مستوى 3400 دولار. أما إذا لم يحدث ذلك، فقد تستمر الأسعار في التماسك أو ربما تنخفض قليلا لتقترب من 3300 دولار”.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي أن عضوين صوتا لصالح خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية للتصدي لضعف سوق العمل، لكن موقفهما افتقر إلى دعم أوسع.

والعضوان هما ميشيل بومان نائبة رئيس المجلس لشؤون الرقابة المصرفية وعضو المجلس كريستوفر والر.

ويبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر كانون الأول، وتتوقع أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي بنسبة 85 بالمئة خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول.

ويزدهر الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضو مجلس الاحتياطي ليزا كوك إلى الاستقالة بسبب مزاعم تتعلق برهنين عقاريين في ميشيجان وجورجيا، في تصعيد لمساعيه الرامية إلى كسب النفوذ على البنك المركزي.

على الصعيد الجيوسياسي، قالت روسيا إن محاولات حل القضايا الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركة موسكو “لن تقود لشيء”.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.85 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1334.58 دولار وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1108.84 دولار.