الذهب عند أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار

نزلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع الأربعاء مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول التي يعقدها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع سعيا لمؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3313.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى منذ الأول من أغسطس آب.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3355.50 دولار.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا إن ارتفاع الدولار وتحسن الرغبة في المخاطرة بسبب أحدث التطورات الجيوسياسية يضغطان على أسعار الذهب، مع ترقب الأسواق لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يلقي باول كلمة في ندوة جاكسون هول في مدينة كانساس يوم الجمعة، وسيترقب المستثمرون أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية.

ومن المتوقع أيضا أن يقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو تموز، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، مزيدا من الأدلة حول سياسة البنك المركزي.

وعادة ما يحقق الذهب أداء جيدا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة ووسط حالة عدم اليقين الشديد.

في الوقت نفسه، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء نشر قوات برية في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن تقديم الدعم الجوي قد يكون جزءا من اتفاق لإنهاء الحرب الروسية هناك.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحادثات أجراها في البيت الأبيض ووصفها بأنها “خطوة كبيرة إلى الأمام” نحو إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عاما ونحو ترتيب اجتماع ثلاثي مع بوتين وترامب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 37.26 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1308.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1106.83 دولار.