الذهب عند ذروة قياسية مع تراجع الدولار وسط آمال خفض الفائدة

سجلت أسعار الذهب ذروة قياسية اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3683.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 3689.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3720.10 دولار.

وقال كايل رودا المحلل في كابيتال دوت كوم “تراهن الأسواق على تخفيضات أسعار الفائدة، مع اقتراب قرار اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة. لا تزال التوقعات قوية بالنسبة للذهب على المدى القصير إلى المتوسط”.

وأضاف “هناك الكثير من توقعات التيسير النقدي في منحنى أسعار الفائدة، وإذا لم يدعم مجلس الاحتياطي الاتحادي ذلك في توجيهاته وتوقعاته، فقد يؤدي ذلك إلى هبوط مباغت لأسعار الذهب. ولكن إذا دعم مجلس الاحتياطي توقعات السوق، فقد يكون ذلك حافزا لإرساله إلى مستوى 3700 دولار”.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى إجراء خفض “أكبر” لأسعار الفائدة.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن المتعاملين يتوقعون خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين غدا الأربعاء، مع وجود فرصة ضئيلة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويضغط على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وجرى تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو وبالقرب من أدنى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر.

وقال صندوق إس.بي.دي.آر جولد تراست، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازته من المعدن النفيس ارتفعت 0.21 بالمئة إلى 976.80 طن أمس الاثنين مقارنة مع 974.80 طن يوم الجمعة.

في غضون ذلك، رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الاثنين السماح لترامب بإقالة ليسا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي من منصبها، في أحدث خطوة في معركة قضائية تهدد استقلالية البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى42.63 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1401.65 دولار. واستقر البلاديوم عند 1183.76 ‬دولار.