الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الاثنين، مدعوما بتوقعات المستثمرين المتزايدة حول مسار خفض أسعار الفائدة، قبيل تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات تضخم رئيسية تصدر لاحقا هذا الأسبوع.

بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3716.27 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 3719.65 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.2 بالمئة إلى 3751.20 دولار.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس “أتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع مع احتمال أن يشير مسؤولو الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من التيسير النقدي”.

ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤوليالبنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، من بينهم رئيسه جيروم باول غدا الثلاثاء فيما يترقب المستثمرون مزيدا من الإشارات بشأن توجهات السياسة النقدية.

وتركز الأسواق أيضا على بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية وتصدر يوم الجمعة. ويعد المؤشر مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الاتحادي.

وخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي، وترك الباب مفتوحا أمام مزيد من التيسير النقدي.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين آخرين للفائدة هذا العام بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول، مع احتمالات تبلغ 93 بالمئة و81 بالمئة على الترتيب، بحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وقال ستونوفو “هناك تحول في العوامل الداعمة للذهب. حتى الآن كانت البنوك المركزية والطلب الآسيوي، والآن بدأنا نرى أيضا مستثمرين غربيين يتطلعون إلى شراء الذهب بدعم من توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية”.

وارتفع الذهب، الذي غالبا ما يستفيد من انخفاض أسعار الفائدة، بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات شراء البنوك المركزية والتيسير النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 43.64 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في 14 عاما. وكسب البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1419.65 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1161.85 دولار.