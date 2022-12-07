الذهب محاصر بانتظار اجتماع البنك المركزي الأمريكي

جرى تداول الذهب (الأربعاء 7-12-2022) ضمن نطاق ضيق مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل لتقييم موقف السياسة النقدية للبنك.

وشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا طفيفا إلى 1772 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1783.90 دولار.

ويجعل ارتفاع الدولار المعدن النفيس أقل جاذبية للمشترين في الخارج. وسجل مؤشر الدولار صعودا 0.2 بالمئة.

ومن المقرر نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر تشرين الثاني في 13 ديسمبر كانون الأول، فيما من المرتقب عقد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي لعام 2022 يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول.

وأثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الوضع التقليدي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وغيره من عوامل عدم اليقين هذا العام، إذ أنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.31 دولار.

وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 986.15 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1871 دولارا للأوقية.