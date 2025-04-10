الذهب يبلغ أعلى مستوياته مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

قفزت أسعار الذهب بما يقرب من ثلاثة بالمئة، اليوم الخميس، مع لجوء المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وهبوط الدولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة ليصل إلى 3160.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1754 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد بلوغه على مستوياته على الإطلاق عند 3171.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.2 بالمئة مسجلة 3177.5 دولار عند التسوية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء تعليق رسوم جمركية كبيرة فرضها على عشرات الدول لكنه رفع الرسوم على الواردات من الصين من 104 بالمئة إلى 125 بالمئة.

وقال نيكوس تزابوراس كبير محللي السوق في تريدو “يستعيد الذهب جاذبيته كملاذ آمن، ويتجه صوب تحقيق أعلى مستوياته على الإطلاق”.

وأضاف “مع ذلك تشكل احتمالات إبرام صفقات مع شركاء تجاريين خطرا كبيرا على فرص ارتفاع الذهب، إذ ربما تجدد الضغوط على المعدن. وإلى جانب ذلك، قد تنشأ رياح معاكسة من تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مما قد يُعزز الدولار”.

وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بأكثر من واحد بالمئة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات اليوم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مارس آذار على نحو مفاجئ، لكن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع بعد قرار ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين بمقدار أعلى.

وفي أعقاب البيانات، راهن متداولون على أن البنك المركزي الأمريكي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران وربما يخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.88 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 932.41 دولار، ونزل البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 918.45 دولار.