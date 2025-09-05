الذهب يتجه لأفضل مكاسب أسبوعية في 3 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر بفضل تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، في حين تتجه الأنظار نحو بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية وتصدر لاحقا اليوم.

بحلول الساعة 0057 بتوقيت جرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليبلغ 3550.41 دولار للأوقية (الأونصة) ويحوم بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3578.50 دولار والذي لامسه يوم الأربعاء.

وزاد المعدن ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 3609.10 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع أوضاع سوق العمل الضعيفة.

وعلاوة على ذلك، أظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفعت أقل من المتوقع في أغسطس\آب.

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع أن المخاوف بشأن سوق العمل لا تزال تعزز توقعاتهم بأن خفض الفائدة قريب.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 100 بالمئة تقريبا خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.

وعادة ما يزدهر الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وسينصب التركيز أيضا على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، ومن المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. وقد تقدم مزيدا من المؤشرات على مسار سعر الفائدة.

وتوقع استطلاع لرويترز نمو الوظائف غير الزراعية في أغسطس\آب 78 ألف وظيفة مقابل 73 ألفا في يوليو\تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 40.70 دولار للأوقية. وكسب البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1382.18 دولار، وتقدم البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1129.12 دولار.