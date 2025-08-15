الذهب يتجه لهبوط أسبوعي والأنظار تتجه لمحادثات ترامب وبوتين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بعدما أدت بيانات التضخم المرتفعة إلى تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة، في حين تحول تركيز السوق إلى المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3343.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1301 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن الأصفر 1.6 بالمئة خلال الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3390.80 دولار.

وتراجع الدولار مما جعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بأكبر قدر في ثلاث سنوات في يوليو تموز.

ويتوقع المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 92.6 بالمئة لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

وتراجعت أسعار الذهب الذي لا يدر عائدا عقب صدور البيانات، واختتم الذهب في المعاملات الفورية جلسة أمس منخفضا 0.6 بالمئة.

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم) “على الرغم من استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة، فإن مزيدا من التراجع قد يكون قريبا وذلك بناء على كيفية سير القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا”.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب وبوتين في قاعدة للقوات الجوية تعود إلى حقبة الحرب الباردة في ولاية ألاسكا الأمريكية، لمناقشة وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وعادة ما تعزز حالة عدم اليقين الجيوسياسي وانخفاض أسعار الفائدة الطلب على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 37.85 دولار للأوقية وتراجعت أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1344.14 دولار، وتراجع البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1119.37 دولار.