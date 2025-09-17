الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
الذهب يتراجع بعد ارتفاع قياسي وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

منذ 38 دقيقة
السودان أنتج 64 طنا من الذهب

تراجع الذهب عن مستوى قياسي مرتفع سجله في الجلسة السابقة مع جني المستثمرين للأرباح وتأثير صعود الدولار على الأسعار وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3668.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1151 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل إلى ذروة قياسية عند 3702.95 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.6 بالمئة إلى 3703.50دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين أمس الثلاثاء. وعندما يصعد الدولار يصبح الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

