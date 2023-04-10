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الذهب يتراجع بعد بيانات الوظائف الأمريكية

منذ 17 ثانية
احتياطي الذهب

احتياطي الذهب

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تراجعت أسعار الذهب بواحد في المئة لما دون الألفي دولار، الاثنين، بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى في مايو أيار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1992.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0613 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة إلى 2007.80 دولار.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار تتراجع بسبب “جني الأرباح على خلفية توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي وما أعقبه من تقرير يوم الجمعة الذي أظهر نموا قويا في الوظائف في الولايات المتحدة إلى جانب استقرار الدولار”.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة للمشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 236 ألف وظيفة في مارس آذار، مقابل توقعات عند 239 ألفا. كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة انخفض إلى 3.5 بالمئة مقابل 3.6 بالمئة في الشهر السابق.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة هذا الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بواحد في المئة إلى 24.75 دولار للأوقية، فيما نزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1000.78 دولار وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1464.79 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن أسواق أستراليا وهونج كونج والأسواق الأوروبية مغلقة اليوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة.

    المصدر :
  • رويترز

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