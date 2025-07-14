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الذهب يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 أسابيع

منذ يوم واحد
الذهب

الذهب

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تراجعت أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الاثنين، مع تحول الاهتمام لمستجدات المفاوضات التجارية وبيانات اقتصادية أمريكية، فيما لامست الفضة أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة عند 3350.97 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:44 بتوقيت غرينتش، وذلك بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 23 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة عند 3359.1 دولار عند التسوية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، ما يزيد من كلفة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع لدى شركة (تي.دي سيكيوريتيز) “بعد ارتفاع كبير في الأسعار، نشهد بعض عمليات جني الأرباح. ومع ذلك، لا تزال سوق الذهب تشهد طلبا جيدا بشكل عام”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية أنهما يعملان على إبرام اتفاقات تجارية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وصعد ترامب الحرب التجارية يوم السبت، معلنا أنه سيفرض رسوما جمركية 30 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الشهر المقبل، مضيفا إلى ذلك تحذيرات مماثلة لدول أخرى، منها اليابان وكوريا الجنوبية.

ويترقب المستثمرون حاليا صدور بيانات التضخم الأمريكي لشهر يونيو حزيران المقرر صدورها غدا الثلاثاء للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ولم تسجل الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند38.36 دولار للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2011 في وقت سابق من الجلسة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1378.86 دولار. ونزل البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 1192.56 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر في وقت سابق من الجلسة.

    المصدر :
  • رويترز

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