الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في 8 أشهر

تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء من أعلى مستوياتها في أكثر من ثمانية أشهر التي بلغتها في الجلسة السابقة بفضل آمال إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” وتيرة رفع لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1904.87 دولار للأوقية “الأونصة”، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل\نيسان 2022 أمس الاثنين 16\1\2023.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1909.9دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وقالت جين فريزر الرئيسة التنفيذية لسيتي جروب في مقابلة مع (سي.إن.بي.سي) إن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبطئ وتيرة رفع الفائدة في أواخر الربيع أو أوائل الصيف.

وفي تلك الأثناء، تراجع النمو الاقتصادي في الصين عام 2022 لكن مسؤولين قالوا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن رفع قيود كوفيد في البلد الآسيوي قد يقود الاقتصادي العالمي لتجاوز التوقعات.

ونظرا لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع إيرادات الأصول ذات العائد مثل السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 23.88 دولار.

وتراجع البلاتين 2.2 بالمئة إلى 1038.79 دولار كما نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1741.00 دولارا.