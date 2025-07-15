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الذهب يتراجع قليلاً مع ترقب الرسوم الجمركية وبيانات أمريكية متوقعة

منذ 6 ساعات
تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

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تراجع الذهب اليوم الثلاثاء وسط ترقب تطورات الرسوم الجمركية، في حين أظهرت بيانات عن التضخم ارتفاعا متوقعا إلى حد كبير في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3336.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3345 دولارا.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال بيتر جرانت، نائب رئيس شركة زانر ميتالز وكبير محللي المعادن فيها “أعتقد أن السوق لا تزال تركز على الرسوم الجمركية، مما يُبقي الذهب مدعوما. ما زلت متفائلا بشأن الذهب، على الرغم من أننا لا نزال نتحرك ضمن النطاق السعري الذي كان قائما منذ منتصف مايو”.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من أغسطس آب، إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق تجاري.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة الشهر الماضي بما يتوافق مع التوقعات، وذلك بعد ارتفاع طفيف قدره 0.1 بالمئة في مايو أيار.

ولا تزال الأسواق تتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر أيلول.

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدروها غدا الأربعاء.

ويميل الذهب، الذي غالبا ما يعد ملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4بالمئة إلى 37.98 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 أمس الاثنين.

وقال جرانت “توقعي التالي للفضة هو 41.61 دولار للأوقية. أعتقد أن السوق ستعتبر أي تراجع فرصة للشراء”.

وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1382.57 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1200.50 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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