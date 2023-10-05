الذهب يتراجع ليوم تاسع وسط مخاوف من الفائدة الأمريكية

تراجع الذهب اليوم الخميس للجلسة التاسعة على التوالي، إذ أججت بيانات أمريكية تشير إلى قوة سوق العمل المخاوف من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1819.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1804 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة مسجلة 1831.80 دولار عند التسوية.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي في حين انخفض تسريح العاملين في سبتمبر أيلول، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر سبتمبر أيلول والذي يصدر غدا الجمعة. ومن المتوقع أن يظهر التقرير أن أرباب العمل أضافوا 170 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 20.94 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.8 بالمئة إلى 859.72 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى في عام. وانخفض البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1146.73 دولار وهو أدنى مستوى في خمس سنوات.