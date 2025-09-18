الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

منذ ساعتين
الذهب. رويترز

الذهب. رويترز

A A A
طباعة المقال

واصلت أسعار الذهب خسائرها الخميس بسبب ارتفاع الدولار عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، والإشارة إلى المزيد من التيسير النقدي.

بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3653.54 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد لمستوى قياسي بلغ 3707.40 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.8 بالمئة إلى 3688.10 دولار.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة ليواصل مكاسبه مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أمس الأربعاء وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية العام.

ووصف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول هذا الإجراء بأنه خفض لإدارة المخاطر استجابة لضعف سوق العمل.

وقفزت أسعار الذهب 39 بالمئة حتى الآن هذا العام، بعد مكاسب بلغت 27 بالمئة في العام الماضي، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوتر الجيوسياسي المستمر وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 41.55 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1367.60 دولار وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1158.94 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
أكسيوس: الشيباني سيناقش رفع العقوبات الأمريكية في واشنطن
الدولار.رويترز
الدولار يستقر بعد قرار الفائدة الأميركية
أسعار النفط. رويترز
استقرار النفط بعد خفض الفائدة الأميركية

الأكثر قراءة

يمنى شري
خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
الرئيس جوزاف عون
خطاب الرئيس خرج عن التقليد
قتيلان في غارة إسرائيلية على بعلبك
من هو القيادي المستهدف بالغارة الإسرائيلية على العسيرة في بعلبك؟