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الذهب يتراجع مع انحسار المخاوف التجارية وارتفاع الدولار

منذ 4 ساعات
تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

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انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، إذ عزز تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين شهية المستثمرين للمخاطرة وأضعف الطلب على الأصول الآمنة مثل المعدن النفيس، في حين زاد ارتفاع الدولار من الضغوط.

وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 3272.89 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الذهب مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 3500.05 دولار في 22 أبريل نيسان.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3283.70 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار الأمريكي 0.3 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال تيم واترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “ربما يكون من العدل أن نقول إن الأسواق المالية والأصول المحفوفة بالمخاطر على وجه الخصوص تشعر بتحسن طفيف بشأن وضع الرسوم الجمركية الآن مقارنة بالأسبوع الأول المحموم في أبريل”.

وأضاف “عززت تعليقات البيت الأبيض الأسبوع الماضي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب”

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات جارية بشأن الرسوم الجمركية مع الصين.

وكانت إدارة ترامب قد أشارت هذا الأسبوع إلى انفتاحها على تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أثارت مخاوف من الركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 32.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 965.70 دولارا، في حين نزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 939 دولارا للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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