الذهب يتراجع مع توقعات بإعلان ترامب عن اتفاق تجاري أمريكي-بريطاني

انخفض الذهب اليوم الخميس قبيل إعلان مرجح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3362.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:18 بتوقيت غرينتش. وزاد المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 3368.50 دولار للأوقية.

وقال جيفري كريستيان الشريك الإداري لمجموعة (سي.بي.إم) “شهدت سوق الذهب تقلبات حادة. ما نراه هم مستثمرون على المدى القصير يشترون ويبيعون بناء على عناوين الأخبار”.

وأضاف “قد يجري تداول الأسعار عند مستوى منخفض يصل إلى 3050 دولارا أو عند مستوى مرتفع يصل إلى 3500 دولار على المدى الطويل”.

ونشر ترامب على موقع تروث سوشيال أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في المكتب البيضاوي في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) بشأن “اتفاق تجاري كبير مع ممثلي دولة كبيرة ومحترمة للغاية”.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المتوقع أن يعلن ترامب عن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره وسيلة للتحوط ضد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بأكثر من 300 دولار وسجلت عدة مستويات قياسية مرتفعة منذ إعلان ترامب لأول مرة عن رسومه الجمركية.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير مع أكبر مسؤول اقتصادي في الصين يوم السبت في سويسرا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.52 دولار للأوقية، وأضاف البلاتين واحدا بالمئة ليصل إلى 984.15 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 973.92 دولار.