الذهب يتراجع مع صعود الدولار وإحجام من المستثمرين

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، عن أعلى مستوى لها في قرابة سبعة أشهر مع صعود الدولار وإحجام من المستثمرين قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي تحظى بمتابعة عن كثب، والتي قد تؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1848.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 13 يونيو حزيران في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1854.10 دولار.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 13 و14 ديسمبر كانون الأول، والذي صدر الليلة الماضية، أن صانعي السياسة ما زالوا يركزون على كبح وتيرة زيادات الأسعار التي قد تصبح أكثر هياجا مما كان متوقعا.

وقال أولي هانسن رئيس أبحاث السلع في ساكسو بنك “لم يقدم لنا محضر الاجتماع أي شيء جديد للعمل على أساسه”، مضيفا أن السوق تحاول معرفة السبب وراء تحركات الذهب السابقة في بداية العام.

وقال إن المعدن شهد بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن وصل إلى مستويات 1865 دولارا.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما ضغط على الذهب. ويجعل صعود الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حملة العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 23.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1077.62 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1795.88 دولار.