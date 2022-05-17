الذهب يتراجع.. وأسعار البنزين تقفز في أميركا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ غطت أرقام قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة وتوقعات بزيادات نشطة لأسعار الفائدة على الأثر الإيجابي لانخفاض الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.29 بالمئة إلى 1818.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.19 بالمئة إلى 1817.50 دولار للأوقية.

وكان سعر الذهب قد هبط إلى 1786.60 أمس الاثنين متأثرا بمكاسب الدولار.

وتؤدي التوقعات لرفع نشط للفائدة الأمريكية في العادة إلى تقليص الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.42 بالمئة إلى 21.68 دولار للأوقية، مبتعدة أكثر عن أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز 2020 الذي سجلته يوم الجمعة.

وصعد البلاتين 0.55 بالمئة إلى 951.20 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.42 بالمئة إلى 2034.90 دولار للأوقية.

ومن جهة أخرى، قال بنك جيه بي مورجان إن أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة قد تقفز بنسبة 37 بالمئة أخرى بحلول أغسطس آب ليصل متوسط الأسعار في البلاد إلى 6.20 دولار للجالون، بفعل طلب قوي على قيادة السيارات.

وقالت وحدة بحوث السلع العالمية ببنك الاستثمار الأمريكي “نتوقع أن يصل استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام إلى ذروة عند 16.8 مليون برميل يوميا في أغسطس وهو ما يعني أن مصافي التكرير الأمريكية ستنتج حوالي 8.2 مليون برميل يوميا من البنزين.”