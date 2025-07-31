الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر وسط تجدد الضبابية التجارية

تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأمريكية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، حتى مع تقلص آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 33.1.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أدنى مستوى له منذ 30 يونيو حزيران في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3295.80 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم “جذب الذهب، الذي انخفض سعره إلى ما دون 3300 دولار، اهتمام المتداولين، باعتباره فرصة قيمة، لا سيما في ظل حالة الضبابية الاقتصادية السائدة، والتي تتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية”.

وأصدر ترامب أمس الأربعاء سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية، تنوعت بين تغييرات في رسوم سبق أن هدد بفرضها على واردات النحاس وعلى السلع البرازيلية وبين إنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.

وأعلن ترامب عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم 15 بالمئة على الواردات من هذا البلد، في حين أكد أن المفاوضات مستمرة مع الهند بعد إعلانه فرض رسوم 25 بالمئة على البضائع الهندية اعتبارا من غد الجمعة. وعبر أيضا عن تفاؤله بشأن محادثات التجارة مع الصين، وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق عادل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، كما أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 37.19 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1324.50 دولار. وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1218.14 دولار.