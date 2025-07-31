الخميس 6 صفر 1447 ﻫ - 31 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر وسط تجدد الضبابية التجارية

منذ ساعتين
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

تعافت أسعار الذهب اليوم الخميس من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ أدت حالة الضبابية التي أثارتها التصريحات الأمريكية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، حتى مع تقلص آمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 33.1.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب أدنى مستوى له منذ 30 يونيو حزيران في الجلسة السابقة.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3295.80 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم “جذب الذهب، الذي انخفض سعره إلى ما دون 3300 دولار، اهتمام المتداولين، باعتباره فرصة قيمة، لا سيما في ظل حالة الضبابية الاقتصادية السائدة، والتي تتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية”.

وأصدر ترامب أمس الأربعاء سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية، تنوعت بين تغييرات في رسوم سبق أن هدد بفرضها على واردات النحاس وعلى السلع البرازيلية وبين إنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.

وأعلن ترامب عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم 15 بالمئة على الواردات من هذا البلد، في حين أكد أن المفاوضات مستمرة مع الهند بعد إعلانه فرض رسوم 25 بالمئة على البضائع الهندية اعتبارا من غد الجمعة. وعبر أيضا عن تفاؤله بشأن محادثات التجارة مع الصين، وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق عادل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، كما أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 37.19 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1324.50 دولار. وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1218.14 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يحضران مؤتمراً صحفياً عقب محادثاتهما في موسكو، روسيا، 31 يوليو 2025. رويترز
لافروف للشيباني: نتطلع لاستقبال الشرع في موسكو ونسعى لتقوية العلاقات مع سوريا
مين أونغ هلينغ. رويترز
ميانمار تشكل لجنة برئاسة قائد الجيش لإجراء انتخابات
رجل يمشي أمام لوحة أسعار الأسهم التي تعرض متوسط أسعار أسهم نيكي خارج شركة وساطة في طوكيو، اليابان، 23 يوليو 2025. رويترز
المؤشر نيكي الياباني يصعد بعد قرار متوقع من البنك المركزي

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يصل بيروت غداً
غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هل يُقنِع برّي "الحزب"؟