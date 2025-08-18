الذهب يحقق مكاسب طفيفة بدعم من انخفاض العوائد.. وترقب لسياسات الفيدرالي الأمريكي

ارتفع الذهب قليلا اليوم الاثنين مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا.

وبحلول الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3348.28 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أول أغسطس آب.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.3 بالمئة إلى 3393.40 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “عادت أسعار الذهب للارتفاع اليوم مع اقترابها من مستوى 3350 دولارا للأوقية في السوق لأن انخفاض العوائد وتراجع الدولار يشكلان مزيجا يدعم الذهب بقوة”.

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

ومن المقرر أن ينضم قادة أوروبيون إلى زيلينسكي لإجراء محادثات مع ترامب في وقت لاحق من اليوم لمناقشة سبل التوصل إلى اتفاق محتمل ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة على تفكير موسكو إن روسيا ستتخلى عن جيوب صغيرة تحتلها في أوكرانيا وستتخلى كييف عن مساحات من أراضيها الشرقية التي لم تتمكن موسكو من الاستيلاء عليها، بموجب مقترحات السلام التي ناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب في قمتهما في ألاسكا.

وأضاف نورمان “من غير الحكمة استباق الأخبار الجيوسياسية في الوقت الحالي لأن كل النتائج تقريبا واردة. وإذا كان هناك شعور بتراجع التوتر بشأن أوكرانيا فستشير التوقعات إلى انخفاض طفيف في أسعار الذهب”.

ويترقب المستثمرون أيضا الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج.

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم إلى حد كبير أن يعلن المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة في سبتمبر أيلول، وهو أول خفض له هذا العام، مع احتمال إجراء خفض ثان بحلول نهاية العام وسط تصاعد مشاكل الاقتصاد الأمريكي.

ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا، ويعتبر من الأصول الآمنة خلال فترات الضبابية، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.08 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند1335.06 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1118.92 دولار للأوقية.