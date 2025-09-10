الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته قبيل بيانات تضخم أمريكية

حومت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قرب أعلى مستوياتهاعلى الإطلاق مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر، في حين يترقب المستثمرون تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3643.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بلغ 3673.95 دولار أمس الثلاثاء.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 3682.30 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا المحلل البارز لدى أكتيف تريدز إن “مكاسب الذهب جاءت مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بدعم من مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأمريكية وهو ما أضعف الدولار”.

وأشارت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الصادرة الأسبوع الماضي إلى ضعف في أوضاع سوق العمل، مما عزز التوقعات باتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي قرارا بخفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وذكرت الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء أن الاقتصاد الأمريكي خلق على الأرجح نحو 911 ألف وظيفة أقل مما كان مقدرا سابقا خلال 12 شهرا حتى مارس آذار، في إشارة إلى أن نمو الوظائف كان يتباطأ بالفعل قبل فرض الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية الصارمة على الواردات.

وقال المحلل المستقل روس نورمان إن “المراجعات الكبيرة للوظائف في الولايات المتحدة تُسهم بلا شك في زيادة الشعور العام بعدم اليقين الاقتصادي، وتبرز هذه التحولات غير المتوقعة أهمية الذهب كأحد أصول الملاذ آمن”.

وتتوقع الأسواق بنسبة 92 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في حين تبلغ احتمالية خفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس نحو ثمانية بالمئة، وذلك وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وتصدر بيانات التضخم في أسعار المنتجين بالولايات المتحدة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش كما تصدر قراءة تضخم أسعار المستهلكين غدا الخميس، ويجري متابعتها عن كثب للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار سعر الفائدة.

وعادة ما يزدهر الذهب الذي لا يدر عائدا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت أسعار الذهب 38 بالمئة منذ بداية هذا العام، بعد قفزة بلغت 27 بالمئة في عام 2024 مدعومة بتراجع الدولار وزيادة مشتريات البنوك المركزية والاتجاه إلى التيسير النقدي وتصاعد حالة الضبابية عالميا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 41.06 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2بالمئة إلى 1387.45 دولار كما زادالبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1450.73 دولار.