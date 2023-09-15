الجمعة 30 صفر 1445 ﻫ - 15 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يرتفع بدعم من بيانات واعدة من الصين

منذ 33 دقيقة
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار مقابل اليوان بعد بيانات اقتصادية واعدة من الصين عززت آمال التعافي في أكبر مستهلك للذهب في العالم، رغم أن احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مرة أخرى يبقي المستثمرين في حالة قلق.

وبحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1915.27 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1936.90 دولار.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار، بعد أن أظهرت بيانات أن إنتاج المصانع الصينية ومبيعات التجزئة في أغسطس/ آب تجاوزت التوقعات. وانخفاض الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

ورغم المكاسب، لا يزال الذهب يتجه إلى انخفاض أسبوعي محدود، بعدما تراجع أمس الخميس ليقترب من مستوى 1900 دولار، وهو الأدنى له منذ 23 أغسطس/ آب.

وقال يب جون رونج خبير الأسواق في آي.جي: “التوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول تجعل أسعار الذهب، الذي لا يدر عائدًا، تحت ضغط”.

وأضاف: “لا يبدو أن الظروف الاقتصادية، التي لا تزال جيدة في الولايات المتحدة، تبرر الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، مع استمرار تأجيل موعد الخفض إلى منتصف العام المقبل”.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين ارتفع بأكبر قدر الشهر الماضي في أكثر من عام، كما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات مدعومة بارتفاع أسعار البنزين.

يأتي هذا بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس/ آب لأعلى مستوي في 14 شهرًا، مما يغذي الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد توقف مؤقت.

ودعمت البيانات الصينية المشجعة معادن نفيسة أخرى، فارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 22.92 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 911.90 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1252.56 دولار، وكلاهما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو
اختفاءٌ أشبه برواية رعب.. غموضٌ يلفّ مصير وزير الدفاع الصيني!
علما أذربيجان وأرمينيا
"توتّر إلى أقصى حدّ".. اتّهامات متبادلة بين أرمينيا وأذربيجان بالتصعيد
شحنة الكبتاغون المصادرة (شرطة دبي-وزارة الداخلية)
من أكبر العمليّات في الخليج.. دبي تُصادر "كبتاغون" بأكثر من مليار دولار

الأكثر قراءة

طقس لبنان
ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!
الشيخ حكمت الهجري
حكمت الهجري.. أحد كبار مشايخ الدروز في السويداء يدعو للجهاد ضد مليشيات إيران
غارات إسرائيلية على سوريا
مرت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية حساسة في سوريا