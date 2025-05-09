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الذهب يرتفع بفضل عمليات شراء مع ترقب محادثات التجارة بين أمريكا والصين

منذ 50 دقيقة
السودان أنتج 64 طنا من الذهب

السودان أنتج 64 طنا من الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس عقب انخفاضه في الجلسة الماضية، بينما تترقب الأسواق محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة مطلع الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 3309.39 دولار للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3314.20 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو اثنين بالمئة في الجلسة الماضية إلى 3288.39 دولار بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا.

وقال ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنهما أبرما “اتفاقا يمثل انفراجة” يبقي على رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة من بريطانيا.

ووافقت بريطانيا بموجبه على خفض رسومها الجمركية من 5.1 بالمئة إلى 1.8 بالمئة وفتح سوقها بشكل أكبر أمام السلع الأمريكية.

وذكرت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء أن وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير سيجتمعان مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ غدا السبت في سويسرا.

ومن المقرر أن يُلقي عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي كلماتٍ في وقتٍ لاحق من اليوم لتقديم المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسات البنك المركزي الأمريكي.

ويوم الأربعاء، أبقى مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثابتة وحذر من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.37 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 980.62 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 973.04 دولار.

 

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