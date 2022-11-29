الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1753.34 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المئة إلى 1752.60 دولار.

وانخفضت أسعار السبائك بنحو واحد في المئة في الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. وقال العضوان بالمجلس جيمس بولارد وجون وليامز إن الطريق ما زال طويلا لمحاربة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 في المئة، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج. ويعتبر الذهب أيضا حساسا لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عوائد.

وسينصب تركيز المستثمرين الآن بشكل مباشر على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي من المقرر أن يتحدث في مؤتمر بمعهد بروكينجز غدا الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، انتشرت الشرطة الصينية بأعداد كبيرة في بكين وشنغهاي لمنع المزيد من الاحتجاجات المناهضة لقيود كوفيد-19.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 21.20 دولار، كما زاد البلاتين 1.1 في المئة إلى 999.54 دولار وارتفع البلاديوم 1.5 في المئة إلى 1872.88 دولار.