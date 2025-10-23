الذهب يرتفع مع تجدد التوتر الجيوسياسي وترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بأكثر من واحد بالمئة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر غدا الجمعة بحثا عن دلالات جديدة لمسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 4143.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:21 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها الجلسة الماضية لقرب أدنى مستوى لها في أسبوعين.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 2.3 بالمئة إلى 4160.50 دولار للأوقية.

وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار يوم الاثنين، لكنها سجلت أكبر انخفاض لها في خمس سنوات في الجلسة التالية.

ارتفاع قيمة الذهب هذا العام

قال بيتر جرانت نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في زانر ميتالز “جميع العوامل الأساسية التي دفعت الذهب للارتفاع هذا العام لا تزال قائمة. شهدنا بعض عمليات الشراء لاقتناص الفرص خلال الانخفاض، وربما عزز ذلك ارتفاع طفيف في التوتر التجاري والجيوسياسي اليوم”.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 57 بالمئة هذا العام، مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي والضبابية الاقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وشراء البنوك المركزية المستمر.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على روسيا مرتبطة بالحرب في أوكرانيا لأول مرة منذ بداية ولايته الثانية، واستهدفت العقوبات شركتي النفط لوك أويل وروسنفت.

وتبحث الإدارة الأمريكية أيضا فرض قيود صارمة على مجموعة واسعة من الصادرات الأمريكية المرتبطة بالبرمجيات إلى الصين، ردا على الجولة الأحدث من قيود بكين على تصدير المعادن النادرة.

وسينصب التركيز على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة، بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، والذي من المتوقع أن يُظهر استقرار التضخم الأساسي عند 3.1 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وكشفت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المستثمرين يتوقعون بشكل كامل تقريبا خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وتوقع جيه.بي مورجان أن تصل أسعار الذهب إلى متوسط ​​5055 دولارا للأوقية بحلول الربع الرابع من عام 2026، على افتراض أن الطلب من جانب المستثمرين والبنوك المركزية سيبلغ في المتوسط ​​حوالي 566 طنا لكل ربع في العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 49.29 دولار للأوقية، وكسب البلاتين 1.2 بالمئة إلى 1640.61 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1457.08 دولار.