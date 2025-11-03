الذهب يرتفع مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية، بعدما لمح عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى احتمال اتخاذ خطوة جديدة في هذا الاتجاه خلال ديسمبر المقبل.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 4020.45 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% لتبلغ 4031.50 دولارًا للأوقية.

وقال المحلل في بنك “يو.بي.إس” جيوفاني ستونوفو إن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة مجددًا، ما قد يرفع سعر الذهب إلى 4200 دولار للأوقية بنهاية العام.

وكان والر قد صرح يوم الجمعة بأن المجلس سيخفض سعر الفائدة مرة أخرى في ديسمبر بسبب مؤشرات ضعف سوق العمل، في حين تُظهر بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تتوقع بنسبة 70% خفضًا جديدًا للفائدة الشهر المقبل.

ويُعد الذهب من أبرز المستفيدين في فترات خفض أسعار الفائدة أو تباطؤ الاقتصاد، نظرًا لأنه لا يدرّ عائدًا ثابتًا.

على الجانب الآخر، قلّص ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي يقترب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مكاسب الذهب وجعل شراءه أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 48.90 دولارًا للأوقية، والبلاتين 2.2% إلى 1601.90 دولارًا، والبلاديوم 1.3% إلى 1452.58 دولارًا.