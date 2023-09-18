الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب، الاثنين، مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 0056 بتوقيت جرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.07 دولار للاوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.29 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.