الذهب يستقر قرب أعلى مستوى بفعل توتر روسيا وأوكرانيا

ظلت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع اليوم الأربعاء مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا وانصب التركيز أيضا على المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2635.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر تشرين الثاني في الجلسة السابقة.

وزاد سعر العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2638.80 دولار للأوقية.

واستخدمت أوكرانيا صواريخ أتاكمز الأمريكية لضرب الأراضي الروسية أمس الثلاثاء مستغلة التصريح الذي حصلت عليه مؤخرا من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن في اليوم الألف للحرب.

والذهب أصل آمن وسط الاضطرابات الجيوسياسية ويزدهر في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

ويرى المتداولون حاليا احتمالا قدره 57 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول. وأثارت بيانات اقتصادية قوية حديثة والتعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب احتمالات بأن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس، يرى الأميركيون أن التضخم هو القضية الرئيسية التي ينبغي على ترامب معالجتها خلال أول 100 يوم من توليه منصبه.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.29 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 973.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1031.64 دولار.